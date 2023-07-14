Любят у нас критиковать всё и вся, особенно власть, потому что она всё не так делает, недостаточно компетентна, не очень демократична или, наоборот, недостаточно сильна.
Русская дипломатия - самая дипломатичная дипломатия в мире
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ОШ
Ольга Шел
Наши дипломаты элита дипломатического корпуса не только России, но и всего мира. Русских дипломатов уважают и учатся у них. Недруги и убивают, к сожалению, за успешность, - предотвратить и нейтрализовать успешные договора. Получается, что это воины, которых некоторые и ненавидят и боятся. А критиканы и крикуны, давно довели бы страну до ядерной войны.
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