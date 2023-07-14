Русская дипломатия - самая дипломатичная дипломатия в мире

ОШ

Ольга Шел

Наши дипломаты элита дипломатического корпуса не только России, но и всего мира. Русских дипломатов уважают и учатся у них. Недруги и убивают, к сожалению, за успешность, - предотвратить и нейтрализовать успешные договора. Получается, что это воины, которых некоторые и ненавидят и боятся. А критиканы и крикуны, давно довели бы страну до ядерной войны.