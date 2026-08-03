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Журнал «Профиль»

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Три человека погибли, еще 13 пострадали в Геленджике из-за падения обломков БПЛА

Три человека погибли, еще 13 пострадали в Геленджике из-за падения обломков БПЛА

Среди пострадавших есть дети, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел в селе Архипо-Осиповка, сообщил в понедельник, 3 августа 2026 года, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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