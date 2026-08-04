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Царьград

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В России потеплеет. Даже слишком. Дальше – ураганы, смерчи, наводнения

В России потеплеет. Даже слишком. Дальше – ураганы, смерчи, наводнения

Изменение климата бьёт по северным странам особенно сильно. Как результат, например, Россия и Канада нагреваются в два–четыре раза быстрее среднемирового уровня, и это уже заметно по росту аномальной жары, засух и природных пожаров.

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