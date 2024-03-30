Хилл хочет драться с Анкалаевым: «Магомед ждет»

«Если Иржи нокаутирует Ракича в яркой манере, то буду хотеть этого боя. Хоть он и проиграл Алексу Перейре, я чувствую, что ему не оказали должного уважения как экс-чемпиону, который преодолел трудности, чтобы вернуться в гонку за пояс.