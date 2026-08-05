Названо единственное необходимое для завершения СВО решение

Анатолий Рябенко

Быстрое завершение СВО приведёт к неисполнению завета, ожидания и стремления Украины биться до последнего украинца. Это очень прискорбно. Часть всё таки останутся живыми. А зачем? В будущем будет хорошая жизнь как в России, а украинцам это без надобности. Смерть и стать перед богом и жить в раю это что не мечта бандеровца фашиста? Если не погибну то сам повешаюсь или утону, но в рай попаду. Туда тебе и дорога.