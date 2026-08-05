Удар России по логистическим центрам в Киеве и области является единственным решением для завершения специальной военной операции (СВО).
Названо единственное необходимое для завершения СВО решение
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Быстрое завершение СВО приведёт к неисполнению завета, ожидания и стремления Украины биться до последнего украинца. Это очень прискорбно. Часть всё таки останутся живыми. А зачем? В будущем будет хорошая жизнь как в России, а украинцам это без надобности. Смерть и стать перед богом и жить в раю это что не мечта бандеровца фашиста? Если не погибну то сам повешаюсь или утону, но в рай попаду. Туда тебе и дорога.
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1 м.
Владимир Морж
Западу всё равно, куда падают русские бомбы. Хоть всю Украину забомбят, запад войну не остановит. Запад считает всех украинцев русскими, а русских, по их задумке, нужно убивать. Начать бы точечно бомбить украинские заводы в ЕСах.
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1 м.
Татьяна Ускова
Владимир Морж
Западу всё равно, куда падают русские бомбы. Хоть всю Украину забомбят, запад войну не остановит. Запад считает всех украинцев русскими, а русских, по их задумке, нужно убивать. Начать бы точечно бомбить украинские заводы в ЕСах.
западу не все равно! то что сейчас полыхает в Киеве - сделано на их деньги.... пусть и дальше так же полыхает.
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1 м.
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