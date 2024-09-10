Дочь Лолиты Милявской, Ева поет шансон, чем восхитила Елену Малышеву (видео)

Семейный отдых певицы Лолиты Милявской в Болгарии продолжается. На прошлой неделе певица сообщила о встрече с дочерью Евой, и теперь они наслаждаются вместе временем на пляже, ведя расслабленный образ жизни за границей.
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