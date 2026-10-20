20 октября Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением о взыскании 301,1 миллиона рублей сразу с трёх компаний, тесно связанных с кабельным предприятием «Промэл»: орловского ООО НПЦ «Модуль», московских ООО «Элпрокабель» и ООО «Торговый дом Промэл».
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ЭТО ЦИФРЫ. А ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ ?. А ЧТО ГОСУДАРСТВО ? ЧЬИ ЗАКАЗЫ И ДЛЯ КОГО ВЫПОЛНЯЮТ ?? ЕСЛИ ДЛЯ АРМИИ --ТО ТОГДА ПОНЯТНО ПОТОКИ ПЕРЕНАПРАВИТЬ .---- КАРТИНЫ С ТАКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КАК ВСЕГДА ИМЕЮТ ВТОРОЕ ДНО