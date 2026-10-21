K-pop star and Blackpink member Lisa shared a preview of her "Tarantino" music video after teasing the new single in a PlayStation promo.
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