Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили за откровенное видео

28-летняя сотрудница полиции из Ростовской области Ольга Гайдукова была уволена после публикации видео о зарплате полицейских, которое набрало более миллиона просмотров в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).