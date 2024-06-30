Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили за откровенное видео

28-летняя сотрудница полиции из Ростовской области Ольга Гайдукова была уволена после публикации видео о зарплате полицейских, которое набрало более миллиона просмотров в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
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