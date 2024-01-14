В Новосибирской области снизилось число птицы и крупного рогатого скота

Поголовье животных, по данным Новосибирскстата, сократилось в хозяйствах всех категорий.В сельскохозяйственных предприятиях Новосибирской области на конец ноября минувшего года на 10,4% по сравнению с таким же периодом 2022 года снизилось число птицы, сообщает Новосибирскстат.