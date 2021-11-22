В Центре Гамалеи рассказали о вакцине от COVID-19 действием в 5-10 лет

Вакцина от COVID-19, длительность защиты которой сохранится 5–10 лет, зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, уверен директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.