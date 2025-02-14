Прибалтике раскрыли печальную правду из-за переговоров Трампа и Путина

Bloomberg: Прибалтику и Польшу ждет разочарование после переговоров РФ и США Страны Балтии и Польшу ждет большое разочарование после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
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