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Живущий в «Алых парусах» Жорин узнал на фото предполагаемого подрывника

Живущий в «Алых парусах» Жорин узнал на фото предполагаемого подрывника

Адвокат Сергей Жорин, проживающих в элитном жилом комплексе «Алые паруса» узнал на фото вероятного подрывника, устроившего взрыв, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона «АрБат», президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян.

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