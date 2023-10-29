В какие даты ноября 2023 можно стричь ногти согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваСтрижка ногтей — это не только способ подчеркнуть свою красоту, но и возможность привлечь позитивные перемены в свою жизнь.
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