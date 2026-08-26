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СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

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В Северном обсудили поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

25 августа на базе центра «Мой социальный помощник: Диалог» состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района Северный.

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