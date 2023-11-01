Искра полыхнула. Барнаульцы пытаются остановить стройку на месте бывшего кинотеатра

Против возведения высоток на месте "Искры" подписались уже более 100 человек Жители района Сулимы в Барнауле, где на месте бывшего кинотеатра "Искра" планируют возвести две высотки, пытаются отстоять здание.
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