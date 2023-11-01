Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Казахстану кто то угрожает нападением?!!! Француское ПВО  это пустая трата денег. Российское самое лучшее. Наверняка ...Франция поставит ...
  • Модест
    У меня вопрос, можно ли есть сырые грибы? А то они говорят, что нельзя.Алтайского наркоф...
  • Юна
    Любопытная всё таки вещь статистика! Ну как можно сплюсовать з\п депутата и уборщицы и вывести среднюю  з\п? Ага, на...Голикова: среднем...

Искра полыхнула. Барнаульцы пытаются остановить стройку на месте бывшего кинотеатра

Искра полыхнула. Барнаульцы пытаются остановить стройку на месте бывшего кинотеатра

Против возведения высоток на месте "Искры" подписались уже более 100 человек Жители района Сулимы в Барнауле, где на месте бывшего кинотеатра "Искра" планируют возвести две высотки, пытаются отстоять здание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх