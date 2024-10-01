Чем так пугает феминизм?

Борьба за права - дело неблагодарное. Современники воспринимают борца как крушителя устоев, а потомки пользуются его плодами, воспринимая их как должное, и не веря до конца в то, что раньше было как-то иначе.
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