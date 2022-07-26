Летучих лисиц в Мельбурне спасут от жары с помощью системы орошения

Брошенные матерями детеныши сероголовых летучих лисиц (Pteropus poliocephalus) в реабилитационном центре Wikimedia Commons Австралийцы установят в одном из парков Мельбурна систему орошения стоимостью около 180000 долларов, которая будет опрыскивать водой пятидесятитысячную колонию сероголовых летучих лисиц.
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