В Надыме почтили память жертв теракта в Беслане «журавликами памяти»

В Надымском районе провели встречу, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники «Школы Ямолод», Движения Первых и «Волонтеров Победы» обсудили важность эмпатии и правила безопасности в интернете, а также создали бумажных журавликов в память о погибших в Беслане, сообщили в «Надым | Ямал-Медиа».