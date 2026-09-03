В Надыме почтили память жертв теракта в Беслане «журавликами памяти»

В Надымском районе провели встречу, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники «Школы Ямолод», Движения Первых и «Волонтеров Победы» обсудили важность эмпатии и правила безопасности в интернете, а также создали бумажных журавликов в память о погибших в Беслане, сообщили в «Надым | Ямал-Медиа».
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