Взломали последнюю версию Age of Empires IV с расширением The Sultans Ascend Сегодня пользо...

Взломали последнюю версию Age of Empires IV с расширением The Sultans AscendСегодня пользователь N1gh7m4r3 сообщил о том, что ему удалось взломать последнюю версию игры Age of Empires IV со всеми DLC – взлом уже доступен всем желающим.
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