На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури 10 октября

Сегодня, 10 октября, ожидается начало магнитной бури уровня G4 или выше. По силе она будет сопоставима с бурями, которые были в мае этого года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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