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На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури 10 октября

На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури 10 октября

Сегодня, 10 октября, ожидается начало магнитной бури уровня G4 или выше. По силе она будет сопоставима с бурями, которые были в мае этого года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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