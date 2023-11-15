Группа компаний «Дело» и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

ООО «ДелоТех» (входит в Группу компаний «Дело») и Ассоциация участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика» (АЦТЛ) договорились о стратегическом партнёрстве в сфере цифровой трансформации транспортно-логистического комплекса.
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