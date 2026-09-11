Чек-ин: «Гранд Отель Европа», где русский авангард встречается с историей

У исторических отелей есть одна приятная особенность: им не нужно придумывать себе легенду. В «Гранд Отеле Европа», который в 2025 году отметил 150-летие, приметы времени встречаются на каждом шагу: роскошная лепнина, старинные витражи и лестницы, произведения искусства… А еще запоминающиеся виды на Невский проспект и Михайловскую улицу.