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Кейн о запрете носить повязку One Love: «Мы разочарованы. Я был лишен возможности решать»

Форвард сборной Англии Харри Кейн недоволен запретом носить повязку One Love. Капитану пришлось надеть повязку с надписью «Нет дискриминации» на игру ЧМ-2022 с Ираном (6:2).

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