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Матеус Рейс толкнул судью после красной карточки в матче с «Рубином»

Матеус Рейс толкнул судью после красной карточки в матче с «Рубином»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс толкнул главного арбитра Инала Танашева в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» после удаления.

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