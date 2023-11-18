Мастер-класс: плетение корзин из лозы

Легко ли научиться плести из лозы? Нужно освоить всего несколько движений — и можно сплести из лозы настоящую корзину! Узнать, как плести из лозы красивые и аккуратные корзинки своими руками, хотят многие любители домашнего рукоделия, только осваивающие этот вид творчества.