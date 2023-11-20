Ведущий Малоземов: яблоко способно ускорить созревание купленного авокадо

Неспелые авокадо зачастую можно встретить на прилавках российских магазинов. В интервью радиостанции Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» рассказал, как ускорить созревание плода в домашних условиях.
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