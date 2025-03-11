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Царьград

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Герасимов обсудил обстановку с командующим войск "Курск" на пункте управления

Герасимов обсудил обстановку с командующим войск "Курск" на пункте управления

Начальник Генштаба России, генерал армии Валерий Герасимов, посетил командный пункт и заслушал доклад о текущей обстановке от генерал-полковника Солодчука, командующего войсками группировки "Курск".

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