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Amazon increases starting pay, adds Whole Foods discount

Amazon announced Wednesday that it is increasing minimum starting pay for full-time core operations roles in the United States to $20 an hour.

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