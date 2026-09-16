Amazon increases starting pay, adds Whole Foods discount

Amazon announced Wednesday that it is increasing minimum starting pay for full-time core operations roles in the United States to $20 an hour.
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