Сила в правде
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Сила в правде

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На высших планах уже решено: К 2028 году юго-восток Украины отойдёт России, запад — Польше, Венгрии и Румынии

На высших планах уже решено: К 2028 году юго-восток Украины отойдёт России, запад — Польше, Венгрии и Румынии

Афганский математик Сидик Афган, чьи расчёты раньше совпадали с распадом СССР и терактом 11 сентября, назвал конкретные сроки и географию раздела Украины.

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