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Тульский лагерь "Детская Республика "Поленово" вручил награды победителям Всероссийского конкурса

Тульский лагерь "Детская Республика "Поленово" вручил награды победителям Всероссийского конкурса

17 февраля 2024 года в Москве состоялась VIII Ежегодная церемония вручения Премии &quot;ДРП LIKE 2023&quot; и торжественное награждение победителей III Всероссийского многожанрового конкурса среди детских оздоровительных лагерей страны &quot;Лето.

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