Тульский лагерь "Детская Республика "Поленово" вручил награды победителям Всероссийского конкурса

17 февраля 2024 года в Москве состоялась VIII Ежегодная церемония вручения Премии "ДРП LIKE 2023" и торжественное награждение победителей III Всероссийского многожанрового конкурса среди детских оздоровительных лагерей страны "Лето.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии