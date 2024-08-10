Захаров: генконсульство добивается телефонного разговора с Петровым

Генеральное консульство России в Нью-Йорке стремится получить консульский доступ и организовать телефонный разговор с Артуром Петровым, гражданином России, экстрадированным в США, где его обвиняют в нарушении экспортных ограничений.
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