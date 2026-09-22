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РБК СТИЛЬ

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Restore: и «А-Клуб» показали новинки Apple на закрытом вечере

Restore: и «А-Клуб» показали новинки Apple на закрытом вечере

В клубном доме «А-Клуб Maison» (резиденции закрытого сообщества Альфа-банка), в старинном особняке XIX века на Малой Ордынке, прошла закрытая презентация новинок Apple.

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