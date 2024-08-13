Влиятельный клан угрожает ЕР провалом на выборах в Иркутске

Выборы в думу Иркутска неожиданно могут закончиться провалом для «Единой России». Все потому, что губернатор Игорь Кобзев рассорился с влиятельной семьей Красноштановых, которая контролирует строительный рынок региона и имеет места в гордуме, заксобрании и даже федеральном парламенте.
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