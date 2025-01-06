Yonhap: в Южной Корее права на арест президента передали полиции

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan Управление по антикоррупционным расследованиям делегировало право на арест президента страны Юн Сок Ёля полиции Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap.
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