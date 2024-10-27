Карл III не ограничит число зарубежных визитов в 2025 году, несмотря на рак

Victoria Jones/Pool via REUTERS Король Великобритании Карл III не собирается ограничивать число зарубежных визитов в 2025 году, хотя все еще и проходит лечение от онкологии, сообщили в Букингемском дворце.
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