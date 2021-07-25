Андрей Кузнецов: «Я верю, что смогу выиграть турнир ATP. Без этого чувства не было бы смысла возвращаться, снова играть в теннис после травмы»

Чемпион «Челленджера» в Нур-Султане Андрей Кузнецов, пропустивший два с половиной года из-за травмы тазобедренного сустава, ответил на вопрос, верил ли он в тот период, что сможет снова выиграть «Челленджер».
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