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Три человека пострадали в аварии с каршерингом на 2-м Успенском шоссе

Три человека пострадали в аварии с каршерингом на 2-м Успенском шоссе

На месте ДТП работают оперативные службы.Крупная авария произошла на 2-м Успенском шоссе. ДТП случилось утром 17 января на 3-м километре трассы.

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