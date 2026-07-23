В Австрии полицейский участок открыли в доме, где родился Гитлер

Здание, в котором более 137 лет назад родился Адольф Гитлер в Австрии, открылось в среду утром в качестве полицейского участка, объявило министерство внутренних дел страны, завершая многолетние усилия по предотвращению любых попыток сделать это место привлекательным для сторонников нацизма.
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