В Австрии полицейский участок открыли в доме, где родился Гитлер

Здание, в котором более 137 лет назад родился Адольф Гитлер в Австрии, открылось в среду утром в качестве полицейского участка, объявило министерство внутренних дел страны, завершая многолетние усилия по предотвращению любых попыток сделать это место привлекательным для сторонников нацизма.