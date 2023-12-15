Мощная вспышка произошла на Солнце

Мощную вспышку зарегистрировали на Солнце вечером 14 декабря. Как сообщается на сайте центра погоды «Фобос», зарегистрирована вспышка интенсивностью Х2,8 – самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года.
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