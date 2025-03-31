Неизвестные сожгли и разгромили могилу военкора Федорчака, погибшего в зоне СВО: кому и зачем это было нужно

Глава Нижнегорского района Республики Крым республики Антон Кравец сообщил, что неизвестные ночью 31 марта осквернили могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО.
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