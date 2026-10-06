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Учёные научились управлять нейронами с помощью света — открытие получило Нобелевскую премию

Учёные научились управлять нейронами с помощью света — открытие получило Нобелевскую премию

Открытия лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине этого года помогут изучать, как мозг формирует психические процессы и какие его структуры участвуют в развитии психических расстройств.

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