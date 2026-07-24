"Выбила телефон и вцепилась в лицо". Дорожный спор во дворе Новосибирска закончился дракой

После драки, по словам пострадавшей, у нее остались царапины на лице и ногах, а также пропал дорогой кулон Жительница Новосибирска заявила, что стала жертвой нападения после дорожного конфликта во дворе дома на улице Высоцкого.
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