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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Выбила телефон и вцепилась в лицо". Дорожный спор во дворе Новосибирска закончился дракой

"Выбила телефон и вцепилась в лицо". Дорожный спор во дворе Новосибирска закончился дракой

После драки, по словам пострадавшей, у нее остались царапины на лице и ногах, а также пропал дорогой кулон Жительница Новосибирска заявила, что стала жертвой нападения после дорожного конфликта во дворе дома на улице Высоцкого.

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