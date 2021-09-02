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Помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы МО РБ проведет прямую телефонную линию с населением

4 сентября помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Касинский Леонид Викторович проведет прямую телефонную линию с населением4 сентября помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Касинский Леонид Викторович проведет прямую телефонную линию с населением.

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