Помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы МО РБ проведет прямую телефонную линию с населением

4 сентября помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Касинский Леонид Викторович проведет прямую телефонную линию с населением4 сентября помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Касинский Леонид Викторович проведет прямую телефонную линию с населением.