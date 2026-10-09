Кухня и дом
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Кухня и дом

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Как я перестал бояться тёплого пола: разбор пирога, цифр и ошибок до заливки стяжки

Как я перестал бояться тёплого пола: разбор пирога, цифр и ошибок до заливки стяжки

Когда речь заходит о водяном тёплом поле, большинство споров крутится вокруг трубы — какую выбрать, из какого материала, с каким диаметром.

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