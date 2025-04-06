Жестокую колониальную Европу разоблачили: она судит о России по себе

По некоторым данным, во временной период между окончанием Второй мировой войны и первым десятилетием XXI века США провели операции по дестабилизации, свержению и смене правительств в более чем 70 странах.
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