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Аргументы и Факты

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Путин присвоил 35-му инженерно-сапёрному полку звание гвардейского

Путин присвоил 35-му инженерно-сапёрному полку звание гвардейского

В Приморском крае 35-му инженерно-сапёрному полку присвоили почётное наименование «гвардейский». На боевое знамя прикрепили георгиевскую ленту и специальное навершие.

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