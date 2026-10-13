Путин присвоил 35-му инженерно-сапёрному полку звание гвардейского

В Приморском крае 35-му инженерно-сапёрному полку присвоили почётное наименование «гвардейский». На боевое знамя прикрепили георгиевскую ленту и специальное навершие.
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