На сцене творческий коллектив «Ромашка», учащиеся 3 А класса Новоаннинской СШ № 5 с песней «Матушка Земля»❤️.
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На сцене творческий коллектив «Ромашка», учащиеся 3 А класса Новоаннинской СШ № 5 с песней «Матушка Земля»❤️.