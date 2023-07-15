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Глава Псковщины назвал имена двух погибших российских военных лётчиков от рук «музыкантов»

Глава Псковщины назвал имена двух погибших российских военных лётчиков от рук «музыкантов»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором запечатлено его заявление по поводу двух погибших 24 июня российских военных лётчиках, служивших в одной из войсковых частей Псковского гарнизона.

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