Глава Псковщины назвал имена двух погибших российских военных лётчиков от рук «музыкантов»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором запечатлено его заявление по поводу двух погибших 24 июня российских военных лётчиках, служивших в одной из войсковых частей Псковского гарнизона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором запечатлено его заявление по поводу двух погибших 24 июня российских военных лётчиках, служивших в одной из войсковых частей Псковского гарнизона.
Свежие комментарии