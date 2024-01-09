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Сенатор Ромни: риторика Байдена об угрозах для демократии является провалом

Сенатор Ромни: риторика Байдена об угрозах для демократии является провалом

Американский сенатор от Республиканской партии от штата Юта Митт Ромни заявил, что тема предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена об угрозах для демократии является провалом, главе государства "нужен свежий материал".

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